Casi 100% de ocupación hotelera en Pueblos Mágicos de Coahuila

La presencia de turistas en los Pueblos Mágicos de Coahuila ha superado las expectativas con una ocupación hotelera de casi el 100 por ciento, por lo que se estima superar la meta de más de mil millones de pesos en la entidad.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo y secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, informó que durante la primera semana del periodo vacacional, se superaron las cifras proyectadas de visitantes en los principales destinos del estado.

"La expectativa turística está por encima de lo que se tenía previsto, con una afluencia en los ocho Pueblos Mágicos, lo que confirma que Coahuila se consolida como un referente turístico en el norte del país".

Detalló que destinos como Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente reportan lleno total desde días previos, mientras que Arteaga ha destacado por la preferencia de familias que buscan opciones en la sierra y cabañas.

En el caso de Múzquiz y Guerrero, el flujo de visitantes ha crecido de manera importante por su oferta cultural y de naturaleza, en tanto que Candela y Viesca tienen una dinámica positiva gracias a sus atractivos naturales.

El representante del sector destacó que uno de los factores clave ha sido la percepción de seguridad en el estado, lo que ha motivado a turistas a recorrer las carreteras coahuilenses con confianza.

Consideró que el flujo de visitantes podría mantenerse durante los próximos días, con la llegada de turistas provenientes del sur de Estados Unidos, así como de estados vecinos como Nuevo León y Chihuahua.

Con este comportamiento, el estado podría cerrar el periodo vacacional con resultados históricos, superando las cifras de más de mil millones de pesos en derrama económica en todo el estado.