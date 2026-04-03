Familias disfrutan de balnearios en Monclova durante Semana Santa

Durante este periodo vacacional de Semana Santa, decenas de familias de Monclova y la región han optado por visitar los balnearios locales para disfrutar de un momento de descanso, convivencia y diversión, aprovechando las altas temperaturas que ya comienzan a sentirse con fuerza en la ciudad.

Tal es el caso de Jesús Eduardo Ayala, vecino del sector Misiones en Monclova, quien junto a su familia decidió pasar el día en uno de los centros recreativos de la localidad. Señaló que aprovecharon el fin de semana para salir un rato, distraerse y refrescarse sin necesidad de viajar lejos, priorizando un ambiente tranquilo y cercano para convivir.

Comentó que en esta ocasión acudieron seis personas, aunque algunos de sus familiares salieron momentáneamente a comprar algunas cosas que habían olvidado. Explicó que, debido a la situación económica y también por seguridad, prefieren visitar lugares cercanos en lugar de salir fuera de la ciudad. "A veces se complica también económicamente, y como quiera es muy peligroso estar saliendo fuera, por eso decidimos venir aquí más cerca", expresó.

Jesús Eduardo destacó que los balnearios de la región siguen siendo una opción accesible para muchas familias, ya que el costo de entrada ronda los 80 pesos por adulto y 50 pesos para niños. Además, resaltó que el lugar cuenta con asadores, tienda y espacios adecuados para preparar alimentos, lo que permite a los visitantes pasar un día completo con mayor comodidad. Para muchas familias, estos espacios se convierten en una alternativa ideal para disfrutar del sol, refrescarse y aprovechar juntos las vacaciones sin realizar grandes gastos.

La elección de los balnearios locales refleja una tendencia creciente entre las familias de Monclova, que buscan disfrutar de sus vacaciones sin los riesgos asociados a los viajes largos. La combinación de diversión, accesibilidad y un ambiente familiar hace que estos lugares sean cada vez más populares durante la temporada vacacional.