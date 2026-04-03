Rubí y Carlos comparten su testimonio en el Viacrucis de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Al concluir el tradicional Viacrucis en esta Villa, Rubí y Carlos compartieron un emotivo testimonio de vida que conmovió a los asistentes.

Los jóvenes decidieron participar en esta actividad religiosa como muestra de gratitud a Dios por la recuperación de su hijo Abner, a quien consideran su "bebé milagro".

El pequeño, de apenas un año de edad, fue diagnosticado con hernia diafragmática y tenía un solo pulmón, condición que le impedía el desarrollo adecuado y ponía en riesgo su vida.

Los médicos les advirtieron que tenía solo un 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, contra todo pronóstico, hoy Abner goza de salud y se desarrolla sin secuelas.

Rubí relató que los órganos de su hijo estaban desplazados hacia arriba, lo que dificultaba la alimentación del bebé.

"Actualmente Abner tiene sus dos pulmones, el diafragma le creció y vive con su corazoncito del lado derecho, sin ninguna secuela", expresó con alegría su madre, destacando que, muchos niños con este padecimiento requieren sondas para alimentarse, mientras que su hijo puede hacerlo de manera normal.

Durante el Viacrucis, Rubí participó como parte de las mujeres piadosas que consolaron a Jesús, mientras que Carlos representó a Gestas (el mal ladrón).

Ambos señalaron que lo hicieron con entusiasmo y como una forma de agradecer públicamente el milagro pues Dios obró en su familia.

Acompañados de sus seres queridos, vivieron la jornada con profunda devoción.

Finalmente, los jóvenes enviaron un mensaje de esperanza a la comunidad: "Jamás pierdan la fe, Dios es poderoso y para Él no hay imposibles. Acérquense a la iglesia, oren y agradezcan siempre, porque el simple hecho de despertar cada día es ya un milagro".

Su testimonio se convirtió en uno de los momentos más significativos de la celebración religiosa en Palaú.