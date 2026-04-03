Instalan nuevas luminarias en Monclova para mayor seguridad

Con el objetivo de mejorar la iluminación urbana y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal llevó a cabo la instalación de 120 nuevas luminarias en vialidades estratégicas de la ciudad.

Estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, y fortalecen los servicios públicos a través de una mejor planeación y ampliando la cobertura del alumbrado en beneficio de la movilidad y la seguridad.

Los trabajos se llevaron a cabo en puntos clave como el bulevar Tecnológico, el bulevar Ejército Mexicano y la avenida Leandro Valle, donde ahora se cuenta con mayor visibilidad para quienes transitan por estas zonas.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones buscan resolver las necesidades de la ciudadanía: "En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando acciones que fortalecen los servicios públicos y elevan la calidad de vida de las familias monclovenses. Con estas nuevas luminarias, avanzamos en vialidades más iluminadas y seguras", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura urbana, para responder a las necesidades de la ciudadanía y construir una ciudad más segura, ordenada y funcional para todos y todas.