Afore Principal abre nueva oficina en Monclova para atención a trabajadores

Una nueva oficina de servicios de Afore Principal abrió sus puertas este jueves 27 de noviembre en Monclova, con el objetivo de ampliar la atención para trabajadores que requieren trámites relacionados con su ahorro para el retiro.

La sucursal se ubica en la colonia Guadalupe, frente a la Clínica del IMSS, en los bajos del edificio de CANACINTRA. Durante la apertura estuvo presente el equipo directivo de la oficina, encabezado por su gerente, Yara Alejandra Díaz García.

De acuerdo con información de la propia administradora, la instalación busca facilitar a los habitantes de la región diversos servicios como orientación, trámites de ahorro voluntario, seguimiento de cuentas individuales y aclaraciones relacionadas con SIEFORES.

La empresa señaló que opera bajo lineamientos de inversión y normativas que rigen al sector de las Afores en el país, así como criterios de transparencia establecidos por las autoridades financieras. Para 2025, su comisión autorizada es de 0.55%, conforme a las disposiciones vigentes para administradoras de fondos para el retiro.

Con esta apertura, Monclova suma una opción más para que los trabajadores puedan realizar trámites relacionados con su retiro sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.