Saltillo: intensifican reparación de rejillas pluviales para seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Para fortalecer la seguridad vial y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, el gobierno a cargo de Javier Díaz González intensificó sus trabajos de reparación y mantenimiento de las rejillas pluviales, en la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevan a cabo estas acciones en el tramo que comprende entre las calles 18 de Marzo y 21 de Marzo con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y automovilistas, al eliminar riesgos por estructuras dañadas que pueden ocasionar accidentes o provocar afectaciones a los vehículos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El Gobierno de Saltillo informó que estas acciones, que se realizan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permiten que el agua de lluvia escurra de manera adecuada hacia el sistema pluvial y evitan encharcamientos que afectan la movilidad y el estado de las vialidades.

Asimismo, el Ayuntamiento agradeció la paciencia de la ciudadanía durante estos trabajos, además de recordar a las y los automovilistas a tomar sus precauciones, anticipar tiempos de traslado y utilizar las vías alternas mientras se desarrollan estas labores.

¿Qué acciones se están realizando en Mirasierra?

En respuesta a reportes ciudadanos a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron limpieza integral en distintos callejones del fraccionamiento Mirasierra.

En este sector, personal municipal retiró desechos orgánicos, así como basura y escombro acumulado en los callejones que se encuentran entre las calles 13 y 15, así como en el bulevar Revolución y calle 16, además de la calle 11 y 13, de esta unidad habitacional.

Para incrementar la seguridad de peatones, motociclistas y automovilistas, cuadrillas municipales trabajaron en la delimitación de los carriles viales del bulevar Mirasierra. Estas acciones de aplicación de pintura blanca en los carriles centrales se realizaron en el tramo que comprende entre los bulevares Fundadores y Otilio González, en ambos sentidos de circulación.

¿Qué medidas se implementan en Hacienda las Isabeles?

Además, el Ayuntamiento de Saltillo trabajó en la instalación de un reductor de velocidad, en la colonia Hacienda las Isabeles. En este lugar al sur de Saltillo, brigadas trabajaron sobre la calle Guacali, a la altura de la calle Isabel de Castilla, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias saltillenses, así como de las y los estudiantes que transitan por el sector y que acuden al jardín de niños "Elvira Luna Muñoz", así como en la escuela primaria "Mario Castro Gil".