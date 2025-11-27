Javier Díaz González se posiciona segundo en ranking de alcaldes de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se ubicó en el segundo lugar mejor evaluado dentro de los presidentes municipales de ciudades capitales, de acuerdo al Estudio Nacional de Opinión Pública de México Elige, presentado durante el mes de noviembre.

¿Qué evaluación recibió Javier Díaz González?

En el Ranking de Aprobación de los Presidentes Municipales de Capitales, el estudio posiciona a Javier Díaz González por encima de sus homólogos José Antonio Ochoa Rodríguez, de Durango y Leonardo Montañez Castro, de Aguascalientes, entre otros.

A unos días de cumplir su primer año de administración, el alcalde Javier Díaz González ha mantenido estrecha colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, logrando grandes resultados para la capital de Coahuila.

Saltillo se mantiene como la capital más segura de México, la ciudad más competitiva y con mayor índice de formalidad laboral.

¿Cuáles son los logros de la administración de Javier Díaz?

Ello se ha logrado gracias a obras, acciones y programas que mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Asimismo, ha impulsado el manejo responsable, la transparencia y la rendición de cuentas de las finanzas públicas, acreditado por calificadoras internacionales como Standard & Poor's, que ubican a nuestra ciudad en los más altos estándares en la materia.

Cabe destacar que Saltillo ha estado en la mira nacional también en temas de inclusión de las personas con discapacidad, al recibir la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025.

El alcalde de Saltillo ha impulsado grandes programas como "Aquí Vamos Gratis", "Activa tu Parque", "Aquí Andamos" y "Colonias al 100", que han mejorado la movilidad, la calidad de los espacios públicos, el embellecimiento urbano y el mantenimiento de vialidades y colonias.

Todo ello además del programa de obras públicas que llegó a todos los sectores de Saltillo donde eran una prioridad necesaria y que las pidieron los mismos ciudadanos.