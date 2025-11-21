Estado de salud de Diego Gael es estable tras agresión en Monclova

La Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación en contra de dos adolescentes detenidos por la agresión en contra de Diego Gael, el joven de 15 años que resultó lesionado la noche del miércoles en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, confirmando las autoridades la participación de un tercer implicado.

El Delegado Regional de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, informó que ambos detenidos, también de 15 años, ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público especializado en adolescentes, mientras se avanza en la integración del expediente. "Tenemos dos jóvenes detenidos, también de 15 años de edad y ya estamos integrando las carpetas de investigación, así como llevamos las acciones para la detención de un tercer implicado".

En cuanto al estado de salud de Diego Gael, externó que se encuentra hospitalizado en la Clínica del Magisterio, donde dijo que está estable, con heridas, pero que no ponen en riesgo su vida. El delegado subrayó la necesidad de reforzar la colaboración entre autoridades y padres de familia para prevenir este tipo de hechos y/o delitos, en los que se encuentran involucrados los menores. "El tejido social se inicia en casa, por lo que es importante que los padres pongamos más atención con nuestros hijos, no sólo en las tareas, sino en sus actitudes y amistades, para evitar que incurran en estos delitos".

La Fiscalía también inició contacto con la Secundaria Técnica 76, así como con otras instituciones de Monclova y Frontera, con el fin de impartir pláticas preventivas sobre responsabilidad y riesgos entre los estudiantes. "Definitivamente, andar cargando un arma blanca implica una muy seria responsabilidad, nuestros especialistas ya se están coordinando con escuelas para impartir pláticas con los muchachos".

El caso es atendido por la Agencia Especializada en Adolescentes y será turnado al juzgado correspondiente una vez concluida la integración de la carpeta de investigación.