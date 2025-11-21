Javier Díaz González impulsa la rehabilitación de centros comunitarios en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, rehabilita y amplía centros comunitarios de la ciudad, además de atender las áreas deportivas para devolverles vida a través del programa "Activa tu Parque".

Díaz González señaló que estos proyectos son gracias a un trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien respalda los programas que reditúan en beneficios para las y los saltillenses.

"Así vamos a seguir trabajando coordinados con el fin de concretar programas y obras que mejoren la calidad de vida de nuestra población, como estos proyectos que permiten tener centros comunitarios y áreas deportivas más dignas para la ciudadanía", declaró el Alcalde.

¿Qué obras se están realizando en Saltillo?

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, comentó que entre las obras se encuentra la construcción del Centro Comunitario de Urdiñola, y las ampliaciones del Miguel Hidalgo y Satélite Sur; así como la rehabilitación de la cancha de futbol anexa al que está en el Gustavo Espinoza Mireles.

En lo que respecta al Centro Comunitario de Urdiñola, en el que se invierten 4.1 millones de pesos, se informó que registra un avance del 73 por ciento; ahí se habilita un salón de usos múltiples, así como una explanada para actividades al aire libre.

En pocas semanas se concluirá este lugar para beneficiar con múltiples actividades a las familias que habitan en las colonias Francisco de Urdiñola, Provivienda, así como San Ramón.

Al oriente de Saltillo, la ampliación del Centro Comunitario Miguel Hidalgo en el que se invierten 2.2 millones de pesos, registra un avance de casi el 40 por ciento, la cual se hace con el fin de beneficiar a más familias.

Se informó que aquí, también se habilita un espacio DIF en el cual se brindarán consultas médicas y terapias psicológicas con el fin de acercar estos servicios a quienes lo necesitan.

Una obra de ampliación similar se realiza en el Centro Comunitario de la colonia Satélite Sur, proyecto en el que se invierten 2.9 millones de pesos y que contempla la habilitación de una cocina, alacena, espacio DIF; la sustitución de las instalaciones eléctricas e hidráulicas; el cambio de protecciones y puertas, así como la colocación de una malla perimetral.

Aquí el avance, según la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, es del 75 por ciento.

¿Cómo se revitalizan las áreas deportivas en Saltillo?

Asimismo, están muy avanzados los trabajos para la colocación de pasto sintético en la cancha de fútbol que está anexa al Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, espacio deportivo que durante muchos años tuvo una superficie de tierra.

Esto es posible a través del programa "Activa tu Parque", que impulsa el alcalde Javier Díaz González con el apoyo de organizaciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil.