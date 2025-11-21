Saltillo refuerza operativos antialcohol para prevenir accidentes viales

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció un despliegue intensivo de operativos antialcohol durante toda la semana, con motivo del arranque de las celebraciones decembrinas y el aumento de posadas en la ciudad.

¿Qué ocurrió?

La estrategia contempla filtros diarios, vigilancia reforzada y campañas de prevención para reducir accidentes viales.

La subdirectora de Tránsito y Vialidad, Zulema Banda Alemán, informó que los puntos de revisión se activarán cada noche desde las 22:00 horas y permanecerán en operación hasta el amanecer.

Explicó que diciembre representa uno de los periodos con mayor incidencia de percances relacionados con la ingesta de alcohol, por lo que este año el operativo tendrá un alcance más amplio.

Los filtros antialcohol operarán de manera itinerante en distintas zonas de la ciudad, mientras que el patrullaje nocturno se incrementará para detectar conductores en riesgo y atender emergencias con mayor rapidez.

Elementos de tránsito también reforzarán los operativos de velocidad durante el día, con el fin de disminuir comportamientos que podrían detonar accidentes.

Banda Alemán señaló que la salida de vacaciones de estudiantes y trabajadores incrementa notablemente la circulación vehicular. Debido a ello, la corporación cubrirá diversos puntos estratégicos para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier incidente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades reconocieron que la combinación de reuniones, consumo de alcohol y mayor movilidad suele traducirse en un aumento de accidentes graves, algunos con consecuencias fatales.

Por ello, hicieron un llamado a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar alternativas como un conductor designado o servicios de transporte seguro.

Como parte de las acciones de prevención, también se reactivará la campaña "La decisión es tuya", enfocada en fomentar decisiones responsables al volante, especialmente entre jóvenes y motociclistas, quienes representan un sector vulnerable en estas fechas.

Banda recordó que las multas por manejar en estado de ebriedad alcanzan los 11 mil pesos, mientras que por ebriedad completa pueden llegar hasta los 20 mil.