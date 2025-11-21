Homicidio culposo en Coahuila: niño muere tras colapso de estructura

SALTILLO, COAH.- Carlos Rangel Gámez, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna, dio a conocer que José "N", fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, luego de que las investigaciones confirmaran negligencia en la supervisión de los trabajos que se realizaban dentro del plantel y que derivaron en la muerte de un menor de 6 años.

Añadió que se levantó el aseguramiento de la primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel, en San Pedro de las Colonias, mientras avanza el proceso penal contra "José", señalado como presunto responsable del desplome de una estructura metálica que causó la muerte del niño Anuel, de seis años, el pasado 22 de octubre.

"La pena podría ubicarse entre ocho y 12 años de prisión", detalló el funcionario; sin embargo, aclaró que, al tratarse de un delito culposo, la legislación contempla posibles beneficios para el acusado durante el desarrollo del juicio.

¿Qué ocurrió?

El fatal accidente ocurrió la mañana del 22 de octubre, cuando una estructura metálica en construcción colapsó y un tubo impactó directamente al menor mientras participaba en su clase de Educación Física, ocasionándole la muerte de manera inmediata.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La obra formaba parte del programa federal La Escuela es Nuestra, pero se realizaba sin la autorización ni la supervisión técnica del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed) ni de la Secretaría de Educación, según confirmaron las autoridades.