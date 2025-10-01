Audiencia intermedia concluye con acuerdo de mediación

A escasos minutos de que diera inicio la audiencia intermedia del proceso penal contra Samuel Santiago "N", alias "Sami", acusado de lesionar a un empresario restaurantero durante una riña en un bar, las partes manifestaron su disposición para llegar a un acuerdo, por lo que fueron canalizadas a mediación. La fecha para este encuentro aún está pendiente, sin embargo, en caso de no lograrse un acuerdo, la próxima audiencia quedó fijada para el 22 de octubre a las 14:00 horas.

Durante la audiencia, la defensa del imputado, encabezada por el abogado César García Diosdado, presentó una incidencia relacionada con una entrevista médica. En ella, el doctor que atendió a la víctima, Víctor "N", reveló que ya le había advertido que perdería piezas dentales debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Más adelante, la víctima le solicitó una cotización para un tratamiento dental, indicando que de ganar el juicio seguiría con el procedimiento, aunque nunca regresó.

El juez señaló que las pruebas presentadas por la víctima fueron entregadas fuera del plazo establecido, lo que limita su admisión en juicio oral y debilita su posición legal. Por ello, recomendó considerar una salida alterna a través de mediación.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de octubre de 2023, dentro de un restaurante-bar ubicado sobre la calle Iturbide, en la Zona Centro de Cuatro Ciénegas. Según la acusación, Samuel Santiago "N", en compañía de un hombre apodado "La Borrega", ingresó al establecimiento minutos antes del cierre.

Víctor "N", dueño del bar, ya había tenido problemas con los agresores en eventos previos, especialmente durante las fiestas patronales del pueblo, cuando fueron señalados por molestar a menores. En esa ocasión, el empresario les negó la entrada.

Cerca de las 2:00 de la madrugada, Víctor escuchó comentarios ofensivos de parte de los visitantes, y sin previo aviso, Samuel lo golpeó con una botella de Buchanan´s directo en la boca, derribándole varios dientes. Posteriormente intentó patearlo mientras estaba en el suelo, pero fue contenido por el personal de seguridad. En su intento por zafarse, tiró varias cajas de cerveza antes de huir del lugar junto con su acompañante, tras ser alertados de que ya se había solicitado presencia policial.