Supervisan obras en escuela de Bella Unión por hallazgo de túnel

ARTEAGA, COAHUILA.- Las obras de ampliación en la escuela primaria David G. Berlanga de la comunidad de Bella Unión, en Arteaga, continúan bajo supervisión especial luego de que se detectara un túnel o cueva en el subsuelo de la institución.

El hallazgo se dio en la zona ubicada debajo de la cancha de usos múltiples, misma que ya fue acordonada y permanece sin acceso para la protección de alumnos y trabajadores.

La Secretaría de Educación notificó al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), que ahora se encuentra a cargo de la obra. Por su parte, Protección Civil de Arteaga acudió al lugar para realizar la supervisión correspondiente y establecer medidas de seguridad.

De acuerdo con habitantes de la comunidad, estas excavaciones no son nuevas. Señalan que forman parte de una red de cuevas o túneles que, según la historia oral, habrían sido utilizados por los antiguos pobladores como refugio durante la Revolución Mexicana.

De esta forma agregan que no es la primera vez que se advierte de este riesgo. Padres de familia de hace más de tres décadas ya habían solicitado a la Secretaría de Educación que el túnel debajo de la institución fuera sellado, petición que no fue atendida. Ante esto, la comunidad insiste en que no desean esperar a que ocurra una tragedia para que se tomen medidas definitivas.