Coahuila se Consolida como Segundo en Exportaciones a Nivel Nacional

SALTILLO, COAH.- Coahuila reafirma su liderazgo en el comercio exterior al posicionarse como la segunda entidad con mayor volumen de exportaciones en todo el país, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el reporte "Exportaciones por Entidad Federativa" (ETEF), correspondiente al segundo trimestre de 2025, el valor total de las exportaciones nacionales alcanzó los 146,983.5 millones de dólares, de los cuales Coahuila aportó 17,733.5 millones, equivalente al 12.1% del total nacional.

La entidad solo fue superada por Chihuahua, que concentró el 17.8% de las exportaciones, mientras que otros estados destacados fueron Nuevo León (9.8%), Baja California (9.3%), Jalisco (7.0%) y Tamaulipas (6.6%). En conjunto, estas seis entidades aportaron el 62.6% del total nacional.

El principal motor de las exportaciones coahuilenses sigue siendo la industria manufacturera, especialmente el sector de fabricación de equipo de transporte, donde el estado ocupa también el segundo lugar nacional.

Este rubro forma parte del bloque manufacturero, que representa el 92.3% del valor total de las exportaciones a nivel nacional.

Además del sector automotriz y de transporte, las exportaciones de minería (petrolera y no petrolera) representaron el 4.6%, mientras que el sector agropecuario contribuyó con el 3.1%.