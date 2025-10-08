Iniciativa de tasa cero en servicios médicos busca reducir costos

SALTILLO, COAH.- Para hacer más accesibles los servicios de salud para las familias mexicanas, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y establecer tasa cero en productos y servicios esenciales relacionados con la atención médica.

La propuesta fue entregada en la Cámara de Diputados y busca exentar del IVA a servicios como análisis clínicos, terapias, fisioterapia, hospitalización, dispositivos médicos, fórmulas nutricionales y otros insumos con registro sanitario, con la intención de reducir el gasto de bolsillo y mejorar el acceso equitativo a la salud.

"No es justo que cuidar la salud pague el mismo impuesto que un artículo de lujo. En México, enfermarse ya cuesta demasiado. Esta reforma busca aliviar esa carga económica que enfrentan millones de familias", expresó el legislador coahuilense.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 2-A y 15 de la Ley del IVA, integrando nuevas fracciones que permitan la aplicación de tasa cero a distintos servicios clínicos y de prevención, siempre que se realicen bajo control profesional y sanitario.

Torres Cofiño subrayó que su propuesta no tiene fines fiscales, sino sociales, y negó que se trate de un beneficio para empresas o proveedores: "Aquí no se está perdonando impuestos a nadie, se trata de reducir costos para los ciudadanos, especialmente para quienes enfrentan enfermedades o condiciones crónicas", señaló.

Entre los beneficios destacados por el diputado se encuentran la reducción del gasto familiar en diagnóstico y tratamiento oportuno, disminución de precios en laboratorios, clínicas y farmacias, filtros regulatorios para evitar el uso de productos sin aval médico y listados técnicos actualizables por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS para mantener el control sanitario.

Finalmente, Torres Cofiño lanzó un mensaje directo a la mayoría parlamentaria: "Ahora le toca a Morena decidir de qué lado de la historia quiere estar, del lado de la gente, o del lado de los impuestos que enferman la economía familiar".