Familiares encuentran a Armando sin vida en ladrillera de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– Un hombre identificado como Armando de 55 años, fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles dentro de una tapia situada en una ladrillera del sector poniente de la ciudad, hecho que provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, el hallazgo fue realizado por familiares del fallecido, quienes acudieron a buscarlo a su lugar de trabajo, ubicado entre las colonias Saltillo 2000 y Nuevo Amanecer.

Al ingresar al inmueble, descubrieron el cuerpo del hombre inconsciente y en avanzado estado de descomposición, por lo que solicitaron apoyo inmediato al Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio, pero únicamente confirmaron que Armando González ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias correspondientes.

Trascendió que el hombre podría haber enfrentado problemas de adicción, aunque sus allegados afirmaron desconocer las circunstancias que lo llevaron a la muerte.

Peritos forenses efectuaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas precisas del deceso.