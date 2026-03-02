Y le roba celular Agrede a su ex

FRONTERA, COAH.— Un hombre fue detenido la tarde del domingo en la colonia Bellavista, luego de presuntamente agredir a su ex pareja y despojarla de su teléfono celular en plena vía pública, lo que generó la movilización inmediata de elementos de Seguridad Pública.

El detenido fue identificado como José Fidencio "N", de 47 años, con domicilio en la colonia Americana. De acuerdo con el informe oficial, el sujeto interceptó a la mujer en el cruce de las calles Libertad y Zacatecas, donde comenzó una discusión que rápidamente subió de tono.

Detalles confirmados

Durante el altercado, presuntamente la agredió físicamente y le arrebató el teléfono celular, aparentemente con la intención de impedir que solicitara apoyo. Tras el hecho, intentó darse a la fuga entre las calles del sector.

Elementos municipales que realizaban patrullaje preventivo recibieron el reporte y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. A pocas cuadras del lugar de los hechos lograron ubicar al sospechoso, cerrarle el paso y proceder con su aseguramiento sin que se registraran mayores incidentes. El dispositivo móvil fue recuperado en el lugar.

El hombre fue trasladado a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.

Impacto en la comunidad

La rápida intervención policial evitó que la agresión escalara a consecuencias más graves, en un sector donde vecinos demandan mayor vigilancia para prevenir hechos de violencia familiar.