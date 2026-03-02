Niña herida por perro: madre denuncia negligencia en Frontera

A través de una publicación en Facebook, una madre compartió el testimonio que calificó como su "milagro de vida", luego de que su pequeña hija fuera atacada por un perro la tarde del viernes a las 6:27.

De acuerdo con su relato, la menor sufrió severas heridas en el cuero cabelludo, por lo que fue ingresada de urgencia a cirugía a las 7:00 de la tarde. El procedimiento concluyó alrededor de la 1:00 de la mañana, tras colocarle 68 puntos alrededor de la cabeza.

Actualmente, la niña se encuentra estable y bajo observación médica.

"Es la niña más valiente y fuerte que todos podemos conocer", escribió la madre, quien también aprovechó para enviar un mensaje a otros padres de familia: "Amen a sus hijos como si no existiera un mañana. No saben la angustia y la impotencia de sentir que no puedes hacer nada".

La menor permanece internada en el Hospital Amparo Pape, donde —según el testimonio— ha recibido atención médica y trato humano por parte del personal. La madre agradeció públicamente al cirujano Medina y a su equipo de trabajo, así como al área de Pediatría, por las atenciones brindadas.

Asimismo, reconoció el apoyo de familiares y amigos que han acompañado a la familia durante estos días difíciles.

Sin embargo, en su publicación también denunció presunta negligencia en la Clínica 9 de Frontera, a donde acudieron inicialmente tras el ataque. Según relató, aunque el padre cuenta con seguro médico, la menor fue retirada del lugar al no aparecer registrada como beneficiaria en ese momento, por lo que tuvieron que trasladarla por sus propios medios al hospital donde finalmente fue intervenida.

"¿De qué sirve pagar nuestro seguro si cuando los necesitamos no nos pueden atender?", cuestionó en su mensaje.

La publicación ha generado muestras de solidaridad hacia la familia, mientras la menor continúa su proceso de recuperación.