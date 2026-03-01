Cronistas de Coahuila celebran a Jesús Santos Landois en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.– La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó la 84ª sesión ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza A.C., realizada en la Casa de la Cultura "Capitán Miguel de la Garza Falcón" de esta ciudad.

El evento reunió a distinguidas personalidades de la historia y la crónica de distintos municipios de la entidad, contando además con la presencia del subsecretario de Gobierno en la cuenca, Francisco Tobías Hernández, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La jornada inició en punto de las 10 de la mañana con un homenaje al cronista municipal de Múzquiz, don Jesús Santos Landoy, quien recibió la distinción de historiador vitalicio.

La importancia de la memoria histórica

Posteriormente, se presentó el libro "100 Preguntas y Respuestas" sobre Palaú, Coahuila, obra del profesor e historiador Ramiro Flores Morales, que busca rescatar la memoria histórica de esta comunidad.

Las actividades continuaron con la conferencia "Las Mujeres en la Revolución Mexicana", impartida por Mercedes Carranza Aguayo, seguida de la ponencia "Historiografía Coahuilense: sus iniciadores", a cargo de Carlos Flores Revuelta. Ambas exposiciones ofrecieron un panorama enriquecedor sobre la participación femenina en los procesos revolucionarios y los primeros pasos de la investigación histórica en la región.

Presentaciones y conferencias destacadas

Por la tarde, se presentó el libro "Los Negros Mascogos: una odisea al nacimiento", escrito por varios autores, que aborda la historia de esta comunidad afrodescendiente asentada en Coahuila. Más tarde, Néstor Cuauhtémoc González Maltos ofreció la conferencia "Entre la revolución y el crimen: la caída de Felipe Múzquiz del Castillo", aportando nuevas perspectivas sobre episodios poco explorados de la historia local.

El programa concluyó a las 19 horas con la conferencia "Evolución de la profesionalización magisterial en México", impartida por María Francisca Muñoz Garza, quien expuso un recorrido histórico desde la educación en el México antiguo hasta los estudios de posgrado.

Las actividades se retomarán este domingo 1 de marzo con una asamblea ordinaria programada a las 10 de la mañana, reafirmando el compromiso de cronistas e historiadores con la preservación de la memoria cultural de Coahuila.