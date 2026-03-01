Estrenan con bronca Casas del Bienestar

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía simbolizar estabilidad y un nuevo comienzo para varias familias terminó empañado por la violencia, luego que una riña multitudinaria estalló al interior de una de las viviendas del programa federal Casas del Bienestar, en la colonia Colinas de Santiago, durante la madrugada del domingo.

La riña se desató durante una convivencia en una de las viviendas entregadas por el gobierno federal.

El altercado ocurrió en uno de los domicilios recientemente entregados en un evento oficial encabezado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con testimonios de vecinos, en la vivienda se desarrollaba una convivencia donde el consumo de alcohol habría detonado una discusión que rápidamente subió de tono.

Vecinos reportaron que el consumo de alcohol fue el detonante de la discusión que escaló a violencia.

Entre los involucrados fue señalado un hombre apodado "El Mencho", quien presuntamente intentó apropiarse de una motocicleta perteneciente a otro de los asistentes. El reclamo generó empujones y golpes que en cuestión de minutos se extendieron, sumando a cerca de veinte personas en la trifulca.

La intervención de las autoridades logró controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

El señalado terminó tendido sobre el pavimento tras recibir múltiples golpes, lo que provocó que familias del sector solicitaran apoyo urgente al número de emergencias. En respuesta, arribaron unidades de la Policía Municipal, Policía Estatal Coahuila y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lograron controlar la situación y dispersar a los participantes.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas y de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención al lesionado; sin embargo, este reaccionó de forma agresiva y rechazó el traslado hospitalario. Posteriormente fue asegurado y llevado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Aunque la intervención evitó que el enfrentamiento escalara a consecuencias mayores, vecinos expresaron su preocupación ante los constantes episodios de violencia que alteran la tranquilidad del sector.