Saxofonista acusado de hostigar a vendedor discapacitado

Entre lágrimas y con evidente preocupación, Guadalupe Navarro Esparza pidió frenar las presuntas agresiones físicas y verbales que su hijo, Ángel Navarro, un hombre de 42 años con discapacidad motriz, ha sufrido durante el último año por parte de un saxofonista adulto mayor identificado como Reynaldo Morales.

Ángel, quien desde bebé se desplaza en silla de ruedas debido a una meningitis que le provocó su condición, trabaja desde hace cuatro años en el primer cuadro de la ciudad, vendiendo dulces, cantando y vistiéndose de payasito para ganarse la vida.

Sin embargo, relata que ha sido víctima de hostigamiento constante. La situación se tornó más grave el pasado sábado, cuando, según la denuncia, el músico pasó una motocicleta sobre los pies de Ángel, provocándole la pérdida de una uña del pie derecho.

"No es justo que agreda y le diga groserías a mi hijo. Sentí mucha impotencia, tristeza y coraje; no sé qué quería hacer yo en ese momento, pero él y yo siempre nos apoyamos, estamos solos", expresó Guadalupe, visiblemente afectada.

Ángel aseguró que el saxofonista no solo lo ha insultado y ridiculizado públicamente —"me dice ´mira angelito, me dieron un billete de cien y a ti no´—, sino que también lo ha seguido a diferentes puntos donde ha intentado instalarse para trabajar: una paletería, una zapatería, una tienda departamental e incluso una tienda de ropa.

La madre señaló que, pese a que policías y elementos de la Guardia Nacional han intervenido en varias ocasiones, la situación no se había resuelto porque tenían consideraciones hacia el agresor por su edad avanzada.

"Yo nomás pido que lo remuevan de ahí y que respete a mi hijo. Si algo le llega a pasar, él será responsable", advirtió.

Ángel cree que los ataques podrían deberse a celos, pues la gente lo saluda, lo abraza y le da buenos deseos. "Siempre estoy sonriente y trato de ser respetuoso", dijo.

Hasta el momento, las autoridades han tomado la medida de separar a ambas partes, aunque la familia Navarro insiste en que el saxofonista respete el lugar de Ángel para evitar que las agresiones continúen.