Clara Yuvisela N. logra suspensión provisional para devolución de camioneta

La justicia federal admitió el juicio de amparo 602/2025 promovido por Clara Yuvisela N., tras la negativa de las autoridades de entregar materialmente la camioneta Chirey, tipo Tiggo, modelo 2024, que permanece resguardada en Grúas Salas. La medida incluye una suspensión provisional que ordena la devolución del vehículo.

Como se recordará, Clara Yuvicela N. fue vinculada a proceso el pasado 25 de mayo por los delitos de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, daños en cuantía menor y abandono del lugar de los hechos, luego de atropellar al menor José Eduardo N. el 30 de abril.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la calle Dalia, de la colonia Las Flores, cuando la conductora impactó frontalmente la motocicleta Italika que manejaba José Eduardo, de 17 años. El joven sufrió lesiones graves, incluyendo hemorragia craneoencefálica y fracturas en las costillas, permaneciendo intubado y en estado crítico.

Después del incidente, Clara N. huyó del lugar y ocultó la camioneta en un domicilio, cubriéndola con bolsas negras. Gracias a que las placas estaban registradas a su nombre, el vehículo fue localizado por las autoridades. El Ministerio Público presentó pruebas materiales y testimonios que la señalan como responsable del accidente.

Con la resolución del amparo, se espera que la camioneta sea devuelta a la conductora mientras continúa el proceso legal en su contra.