Empresas en Centro se preparan para el pago de aguinaldos, asegura Oscar Medina

A pesar de las dificultades económicas que todavía enfrentan algunos sectores de la región Centro para recuperar sus niveles de actividad, más del 85 por ciento de las empresas ya tiene previsto el pago de aguinaldos y realiza ahorros para cumplir con esta obligación laboral.

¿Cómo se preparan las empresas para el pago de aguinaldos?

El Presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Oscar Mario Medina Martínez, señaló que, aunque algunos giros económicos mantienen altibajos, la mayoría ha realizado sus previsiones financieras para cubrir las prestaciones de sus trabajadores sin afectar sus operaciones.

Explicó que el pago de aguinaldos ya está contemplado en los gastos de las empresas, junto con otras obligaciones, como impuestos y compromisos laborales, por lo que confió en que se cumpla dentro de los plazos establecidos por la ley.

Obligaciones laborales y sanciones económicas

Subrayó que los trabajadores tienen derecho a recibir esta prestación conforme a la Ley Federal del Trabajo antes del 20 de diciembre y que los patrones deben garantizar su entrega en tiempo y forma. Advirtió que los establecimientos que incumplan con esta obligación pueden enfrentar sanciones económicas considerables, debido a la vigilancia que mantiene la Secretaría del Trabajo sobre el cumplimiento de las disposiciones laborales.

Aunque reconoció que algunos sectores todavía no recuperan los niveles económicos que tenían anteriormente, insistió en que más del 85 por ciento de los negocios ya considera el aguinaldo dentro de sus compromisos financieros y prepara los recursos para cubrirlo.