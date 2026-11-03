Carlos Villarreal lidera la Alumbrada 2026 en Monclova

Monclova, Coah.- Entre flores, música y expresiones artísticas, familias monclovenses se reunieron en el Panteón Municipal Guadalupe para vivir la tradicional Alumbrada 2026, una celebración organizada por el gobierno municipal, como parte del Festival Flores y Calaveras, para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó esta emotiva jornada, en la que las familias compartieron un momento de recuerdo y respeto, manteniendo vivas las tradiciones mexicanas que fortalecen la identidad y la unión de la comunidad.

La Alumbrada 2026 reunió a familias monclovenses en un emotivo homenaje a sus seres queridos.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de una programación artística y cultural que inició con la participación de Paula Aguayo, ganadora de la pasarela de catrinas. Posteriormente, se presentó la Orquesta de Cuerdas de la Escuela Pulso Music, seguida de una procesión acompañada por el grupo de danza del ICC.

A las 6:00 de la tarde, alumnos de UANE Monclova presentaron la obra teatral La gran travesía, un popurrí musical interpretado por el Grupo Voces, además de una presentación de danza folklórica.

Más tarde, a las 8:00 de la noche, el grupo de teatro Carreta de Locos presentó Noches de Espanto, bajo la dirección de Elizabeth Valdez. El Mariachi Juventud estuvo a cargo del cierre musical de la jornada.

Carlos Villarreal destacó la importancia de preservar las tradiciones en la comunidad durante la celebración.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que unen a las familias y permiten honrar la memoria de sus seres queridos.

"Con la Alumbrada mantenemos vivas nuestras tradiciones y honramos la memoria de quienes siempre estarán presentes en nuestros corazones. Nos da mucho gusto ver a las familias reunidas para compartir este momento de recuerdo, respeto y convivencia, preservando las costumbres que nos dan identidad", señaló.

El evento incluyó presentaciones artísticas y culturales que enriquecieron la experiencia de los asistentes.

Estas actividades forman parte de la estrategia Prendamos Monclova, que impulsa el Gobierno Municipal con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la oferta cultural, preservar las tradiciones y generar espacios de encuentro para las familias.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado para preservar las costumbres que dan identidad a Monclova y fortalecer la convivencia familiar.