Asesinan a Ignacio Vázquez en Coahuila tras discusión por cerveza

Una discusión originada por la falta de acuerdo en la compra de cerveza durante un fin de semana de convivencia terminó en tragedia, cobrando la vida de Ignacio Vázquez, conocido como "Nachito", presuntamente a manos de Raúl Armando N, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

De acuerdo con la carpeta de investigación —prácticamente concluida por la dependencia estatal—, los hechos ocurrieron cuando Vázquez salió a comprar solvente para quitar manchas de pintura y se encontró con el ahora detenido, con quien acordó ponerse a beber. Sin embargo, al no concretar la adquisición de más bebidas, se desató una pelea que derivó en el fatal desenlace.

Lazo Chapa detalló que, gracias a las diligencias ministeriales y a un cateo solicitado el mismo día de los hechos, se logró recuperar el cuerpo de la víctima, prendas personales y el arma utilizada para privarlo de la vida. Asimismo, las indagatorias integraron periciales, testimoniales, documentales y videos de los traslados al domicilio del presunto agresor.

El funcionario estatal señaló que el imputado cuenta con un antecedente judicial previo relacionado con el ocultamiento de un cadáver, por el cual compurgó una sentencia y obtuvo libertad con modificación de medida cautelar, aunque descartó más registros violentos previos en su historial.

Ante los nuevos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, además del ocultamiento de cadáver, solicitando una penalidad máxima de hasta 35 años de prisión. En las próximas horas, el sospechoso será puesto a disposición del juez en turno para el desarrollo de la audiencia inicial.