Detienen a sujetos por halconeo en Coahuila: Fiscalía confirma acciones

La detención, investigación y encarcelamiento de sujetos dedicados al espionaje y vigilancia para el crimen organizado, delito conocido como "halconeo", marcó la actividad operativa del fin de semana en la Región Centro, confirmó Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario detalló que los presuntos delincuentes capturados durante las movilizaciones de los últimos días ya fueron procesados legalmente. Tras realizarse las investigaciones correspondientes, la Fiscalía logró judicializar los expedientes, por lo que un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados.

Lazo Chapa precisó que, aunque las consignaciones ante el Ministerio Público fueron escasas en términos generales, las corporaciones de seguridad mantuvieron un despliegue de alta intensidad. Entre estas acciones destacó la ejecución de un cateo en el sitio de los hechos donde se desarrollaba una de las indagatorias clave de la dependencia.

Acciones de la autoridad

Al ser cuestionado sobre la prevalencia de este delito en la zona, el delegado reconoció que el "halconeo" se mantiene como una amenaza activa en la Región Centro, detectándose una mayor concentración de esta actividad ilícita en las colindancias estratégicas con el estado de Nuevo León, particularmente en las zonas limítrofes de los municipios de Candela y Castaños.

Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen operativos permanentes de patrullaje y combate en las vías de acceso y brechas regionales para neutralizar las redes de vigilancia de la delincuencia organizada.