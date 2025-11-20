CTM Monclova inicia pago de aguinaldos y ahorros el 01 de diciembre

A partir del próximo 01 de diciembre dará inicio el pago de ahorro y aguinaldos para los trabajadores adheridos a la CTM Monclova, lo cual representa una importante derrama económica en las primeras semanas del mes.

El dirigente de la CTM, Carlos Mata López, señaló que las empresas están listas para el pago de las prestaciones de fin de año, donde, a pesar de las dificultades que pudieran tener, se cumplirá en tiempo y forma con los pagos.

Señaló que la mayoría de los contratos colectivos establece que el pago a los trabajadores se debe hacer durante la primera semana de diciembre, como fecha de cumplimiento para el pago de estas prestaciones.

"La derrama económica de ahorros y aguinaldos debe empezar a partir de la primera semana del mes de diciembre, porque así están pactadas algunas fechas, en otras estamos viendo la posibilidad de que cumplan antes".

Mata López insistió en que la situación está bajo control y el proceso se desarrollará sin contratiempos.

Aunque no precisó el monto que representa esta derrama económica, señaló que es una cifra importante para la región, donde se otorgan en promedio 25 días de aguinaldo a los trabajadores adheridos a la CTM Monclova, aunque en algunas empresas llega a 51 días, además del ahorro, premios de asistencia y bono navideño.

El representante sindical hizo un llamado a los trabajadores para administrar de manera responsable los ingresos extraordinarios que recibirán a fin de año.

"Hay que cuidar bien y administrar el recurso, la situación económica en generación de empleo ha estado plana hacia el cierre del año, probablemente así continúe, por eso hay que cuidar estos ingresos adicionales".

Asimismo, mencionó que aunque se tiene un buen trabajo de las autoridades en materia de seguridad, indicó que es necesario reforzar la estrategia para garantizar la seguridad de los trabajadores ante esta importante derrama.