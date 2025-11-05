AHMSA enfrenta nuevas sentencias laborales y fiscales

El Juzgado que lleva el expediente 19/2023 del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) emitió este 4 de noviembre nuevos acuerdos relacionados con el proceso que mantiene la siderúrgica en reestructura, donde se confirman pasivos laborales y fiscales adicionales, así como nuevas gestiones del síndico y de diversos acreedores.

De acuerdo con la síntesis judicial, el síndico del concurso exhibió el informe mensual de inversiones correspondiente a septiembre de 2025, en el que detalla el estado de las cuentas bancarias de la empresa en concurso. Este informe se entrega conforme al artículo 215 de la Ley de Concursos Mercantiles y fue puesto a la vista de las partes para observaciones durante los próximos tres días hábiles.

En paralelo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre créditos fiscales derivados de omisiones en el pago de cuotas correspondientes a los seguros de retiro, cesantía, vejez, enfermedades, maternidad, invalidez, vida y riesgos de trabajo, entre otros conceptos. Estos adeudos fueron notificados al síndico con el requerimiento de atenderlos conforme al orden de prelación que marca el artículo 224 de la ley, que prioriza los créditos laborales sobre los fiscales.

Asimismo, el Cuarto y Segundo Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en Coahuila, con sede en Saltillo, remitieron nuevas sentencias condenatorias contra AHMSA por el pago de diversas prestaciones a trabajadores, lo que incrementa el volumen de pasivos laborales reconocidos. Dichas resoluciones ya causaron estado y deberán ser consideradas dentro del proceso concursal.

En otro punto, la firma Dell Leasing México reiteró su petición de resolución sobre un incidente de separación de bienes que mantiene activo desde enero, pero el juzgado señaló que la decisión se emitirá una vez que las cargas de trabajo lo permitan.

Por su parte, el fondo RBA Opportunities, uno de los principales acreedores financieros, solicitó copias certificadas de documentos utilizados en la etapa de reconocimiento de créditos. No obstante, el tribunal respondió que esa documentación ya fue remitida al Tribunal de Alzada —incluyendo 27 cajas con la lista provisional, cinco con la lista definitiva y 24 tomos del expediente principal—, por lo que no se le puede entregar material adicional desde este órgano jurisdiccional.

El concurso mercantil de AHMSA continúa avanzando entre múltiples reclamaciones laborales y fiscales, mientras el síndico mantiene la administración de los bienes de la empresa. A casi dos años del inicio del proceso, el expediente 19/2023 sigue activo con un cúmulo de recursos y apelaciones que deberán resolverse antes de definir el futuro de la siderúrgica más importante de Coahuila.