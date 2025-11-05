Directivos informan cese de operaciones en planta de Ternium

El cierre definitivo de la planta galvanizadora de Ternium en Monclova ya es un hecho. La tarde de este miércoles, directivos de la empresa sostuvieron una reunión con los trabajadores para informarles que las operaciones se mantendrán solo hasta junio de 2026.

Durante el encuentro, se explicó al personal que la decisión obedece a ajustes internos en la producción, ante la baja demanda y los efectos de los aranceles impuestos al acero, que han golpeado a toda la industria metalúrgica en la región centro del estado.

La planta, que actualmente opera con una plantilla reducida tras los recientes reajustes de personal, dejará de producir acero galvanizado una vez que se cumplan los compromisos y pedidos vigentes. En los próximos meses, la empresa irá concluyendo de manera escalonada los contratos de los empleados que aún permanecen activos.

La galvanizadora de Ternium en Monclova se dedica a recubrir aceros con zinc para protegerlos contra la corrosión, siendo parte esencial de la cadena de valor de la compañía. Su cierre representa un nuevo golpe para la economía local, ya afectada por la crisis de Altos Hornos de México y la desaceleración industrial.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado público sobre el cierre, pero trabajadores confirmaron que la instrucción ya fue oficial y que solo permanecerán en funciones hasta mediados del próximo año.