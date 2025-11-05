Incentivos a inversionistas impulsan economía de Monclova

Monclova mantiene firme su estrategia de desarrollo económico y atracción de nuevas empresas, en coordinación con el Gobierno del Estado a través del secretario de Economía, Luis Olivares, con el objetivo de seguir generando empleos y fortalecer la competitividad de la región Centro.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la alianza con el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha permitido crear un entorno favorable para la llegada de inversionistas, mediante la implementación de incentivos estatales y municipales que hacen más atractiva a Monclova para la instalación de nuevas industrias.

"Hemos platicado con el gobernador la importancia de generar los incentivos necesarios para que las empresas lleguen a nuestra región. El trabajo con el secretario Luis Olivares es la punta de lanza para hacer posible la atracción de inversiones, siempre en un esfuerzo conjunto con la iniciativa privada y el sector educativo", expresó el edil.

Villarreal Pérez explicó que la estrategia incluye una visión integral que contempla tanto la hospitalidad industrial como la formación de talento local, de modo que los centros educativos puedan desarrollar las habilidades y capacidades que las empresas requieren.

"Se trata de un trabajo en equipo entre todas las partes. Esa suma de voluntades ha generado un plus para Monclova, porque los inversionistas valoran mucho que la región cuente con mano de obra capacitada y un entorno preparado para responder a sus necesidades", subrayó.

El alcalde añadió que los proyectos de inversión que se están promoviendo cumplen con los lineamientos ambientales, de seguridad industrial y técnicos, garantizando así un desarrollo ordenado y sustentable.

"En conjunto con el Gobierno del Estado diseñamos planes a la medida para cada empresa, cuidando siempre los temas ambientales y de seguridad. Queremos que las inversiones se realicen bajo reglas claras y con responsabilidad", puntualizó.