Alcalde de Monclova impulsa Encuentro de Negocios CANACINTRA 2025

El alcalde Carlos Villarreal Pérez participó en el arranque del Encuentro de Negocios CANACINTRA 2025, evento encabezado por el secretario de Economía del Estado, Luis Eduardo Olivares Martínez, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de fortalecer la cadena de valor, vincular empresas e impulsar nuevas inversiones en la Región Centro de Coahuila.

El encuentro, organizado por CANACINTRA Monclova, que preside Jorge Mtanous, se lleva a cabo los días 5 y 6 de noviembre, y reúne a representantes del sector industrial, académico y organismos de desarrollo económico, además de directivos de las principales empresas de la región.

Más de 30 compañías instalaron módulos de exposición para presentar productos, servicios y nuevas oportunidades de colaboración. Durante el evento, se reconoció a Iron Cast Frontera, Greenbrier GIMSA y AZ Industries por su destacada contribución al desarrollo económico regional. El encuentro también contó con un ciclo de conferencias con especialistas del sector industrial, entre ellas la ponencia del secretario de Economía, "Coahuila: retos presentes y desafíos del futuro."

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez continúa dando resultados concretos para Monclova, proyectando que en el último trimestre de 2025 la región registrará más de 150 millones de dólares en nuevas inversiones.

"Este esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el sector empresarial fortalece nuestra economía, genera empleos y consolida a Monclova como una ciudad competitiva y con rumbo," señaló el edil.

Entre los asistentes estuvieron Carlos González Silva, vicepresidente Región Norte-Centro de CANACINTRA; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno; Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la Fiscalía General del Estado; el Teniente Coronel Sergio Centella Gabriel, comandante del 105 Batallón de Infantería; así como directivos de Greenbrier GIMSA, Iron Cast Frontera, Pro-Monclova y la UAdeC Campus Monclova.

Con eventos como este, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y el sector empresarial, impulsando la competitividad, la inversión y la generación de más oportunidades laborales para las familias monclovenses.