AHMSA avanza en segunda subasta: Juzgado revisa documentación

La segunda subasta para la venta de Altos Hornos de México y Minera del Norte quedó en manos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, luego que el síndico entregara las bases que regirán el nuevo proceso y la documentación requerida para continuar con la venta.

De acuerdo a los tiempos, el síndico Víctor Manuel Aguilera presentó de manera formal la documentación requerida por la Juez, quien deberá revisar la información y determinar si cumple con los requisitos para autorizar la publicación de la convocatoria de la segunda subasta.

A través de un comunicado, el síndico informó que la documentación incluye las bases de la nueva subasta, el listado final de trabajadores con la determinación de créditos laborales y la cuota concursal de los acreedores. Con esto se integra la documentación solicitada por la juez para avanzar con el proceso de venta de AHMSA y MINOSA, considerado uno de los pasos más relevantes desde que la primera subasta fue declarada desierta.

Durante los próximos días la jueza Ruth Haggi Huerta analizará las condiciones en las que se realizará la subasta, así como la información correspondiente en cuanto a los créditos de los trabajadores y en caso de ser necesario pedir alguna corrección o ajuste, antes de que se publique.

Sin embargo, trabajadores esperan que la convocatoria se publique la próxima semana, de acuerdo a los tiempos establecidos, donde se informó que para el día 15 de julio, se podría publicar e iniciar con la recepción de ofertas.