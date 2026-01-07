Ex obreros de AHMSA endurecen protestas y anuncian posible cierre de oficinas y carreteras

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) vuelve a escalar. Ex trabajadores de la acerera anunciaron el inicio de una nueva etapa de protestas, ahora con acciones radicales, luego de confirmarse que la subasta de la empresa se volverá a prolongar, una decisión que, aseguran, profundiza el abandono en el que han quedado cientos de familias de la Región Centro de Coahuila.

Tras el receso por las fiestas decembrinas, los obreros retomaron sus reuniones semanales y, al conocer la intención de la sindicatura de solicitar una nueva prórroga para la subasta, acordaron pasar de la manifestación simbólica a la presión directa sobre las autoridades responsables del proceso judicial.

Acciones de protesta

Como primer acto de rechazo, este miércoles realizaron una caminata alrededor de la plaza principal, acción con la que dejaron clara su oposición a que el procedimiento de quiebra siga dilatándose sin fechas ni resultados definitivos.

Para este jueves, a partir de las 8:00 de la mañana, los ex obreros instalarán un plantón frente al Juzgado Cuarto de Distrito, con el objetivo de manifestar su inconformidad directamente ante la jueza que lleva el caso. Los manifestantes aseguran que cada prórroga representa más meses sin ingresos, sin respuestas y sin justicia laboral.

Intensificación de las protestas

El movimiento advirtió que, si no existe un cambio en el rumbo del proceso, las protestas se intensificarán. Entre las acciones que se contemplan se encuentran el cierre de oficinas públicas como el SAT y Recaudación de Rentas, así como el bloqueo de la carretera federal 57, una de las arterias más importantes para el tránsito comercial e industrial del país.

Los ex trabajadores subrayaron que la lucha no es solo por AHMSA, sino por la dignidad laboral y la sobrevivencia económica de una región que ha visto colapsar su principal motor industrial mientras el proceso legal se prolonga en tribunales.

Crisis prolongada

La subasta de AHMSA, concluyeron, se ha convertido en sinónimo de espera interminable, y esta vez —advirtieron— no están dispuestos a seguir aguardando en silencio.