AHMSA: Juzgado detiene entrega de montacargas en proceso de quiebra

La entrega de un montacargas reclamado por Bravo Montacargas dentro del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) quedó momentáneamente detenida, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles rechazó ordenar su devolución inmediata.

De acuerdo con un acuerdo emitido el 22 de junio, la representación legal de la empresa solicitó al juzgado que obligara a la comerciante, por conducto del síndico, a cumplir una sentencia interlocutoria emitida el 14 de mayo de 2026, la cual ordenó la devolución del equipo y quedó firme posteriormente.

La empresa argumentó que había manifestado su disposición para recoger el montacargas y que había transcurrido el plazo otorgado al síndico para acreditar la entrega del bien sin que se hubiera cumplido la resolución judicial.

Ante ello, pidió que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado previamente por el juzgado y que se ordenara la entrega inmediata del equipo.

¿Qué determinó el Juzgado Segundo de Distrito?

Sin embargo, el órgano jurisdiccional determinó que no procede, por el momento, atender esa solicitud, debido a que se encuentra vigente el plazo concedido a la parte reclamante para pronunciarse sobre la imposibilidad material de entrega reportada por el síndico.

El juzgado recordó que el pasado 18 de junio el síndico informó formalmente que enfrenta impedimentos para cumplir con la devolución del montacargas, situación que ya fue puesta a consideración de la empresa afectada.

La notificación correspondiente surtió efectos el 22 de junio, por lo que el plazo de tres días otorgado para formular observaciones corre del 23 al 26 de junio de 2026.

Plazo para pronunciamiento sobre la imposibilidad de entrega

Una vez que concluya ese periodo y se analicen las manifestaciones de las partes involucradas, el juzgado estará en condiciones de resolver lo conducente respecto al cumplimiento de la sentencia que ordena la devolución del equipo.