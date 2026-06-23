Sentencian a Luis Ángel N a 30 años por feminicidio de Brisa N

SABINAS, COAH.- Luis Ángel N fue sentenciado a 30 años de prisión por el delito de feminicidio en agravio de la menor Brisa N, informaron en la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

La condena fue dictada mediante un juicio abreviado, procedimiento en el que el procesado aceptó su culpabilidad ante el órgano jurisdiccional con destacamento en esta ciudad.

Detalles del juicio abreviado

Los hechos ocurrieron en junio de 2025 en la ciudad de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas. El caso generó conmoción entre la población debido a la crueldad del crimen.

La menor fue localizada sin vida en un terreno baldío ubicado en un ejido. Además de la sentencia condenatoria, Luis Ángel N deberá reparar el daño ocasionado a la familia de la víctima.