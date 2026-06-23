Contactanos
Coahuila

Más de mil 500 estudiantes de Nava reciben la beca Rita Cetina

El Gobierno Federal brinda apoyo a más de mil 500 alumnos de primaria en Nava con la beca Rita Cetina, fortaleciendo la educación y economía familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 junio, 2026 - 02:43 p.m.
Más de mil 500 estudiantes de Nava reciben la beca Rita Cetina
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH.- Más de mil 500 estudiantes de nivel primaria en el municipio de Nava recibieron la beca Rita Cetina, apoyo otorgado por el Gobierno Federal que busca fortalecer la economía de las familias y respaldar la educación básica.

      El apoyo económico busca fortalecer la educación básica en Nava.

      Cada alumno beneficiado recibe un apoyo de 2 mil 500 pesos, lo que representa una derrama económica cercana a los 8.5 millones de pesos en la comunidad, recurso que será utilizado principalmente para cubrir gastos escolares.

      Placeholder

      Cada estudiante beneficiado recibe 2,500 pesos para cubrir gastos escolares.

      Entre los gastos contemplados se encuentran útiles escolares, uniformes y otros materiales necesarios para el próximo ciclo escolar, lo que permitirá aliviar la carga económica de los hogares navaenses.

      Placeholder

      La entrega de becas reunió a familias de diversos sectores en el municipio.

      Durante la jornada de entrega se contó con la participación de familias de distintos sectores del municipio, en un proceso que concentró a un importante número de beneficiarios que acudieron a recibir el apoyo.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados