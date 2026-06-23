Más de mil 500 estudiantes de Nava reciben la beca Rita Cetina

NAVA, COAH.- Más de mil 500 estudiantes de nivel primaria en el municipio de Nava recibieron la beca Rita Cetina, apoyo otorgado por el Gobierno Federal que busca fortalecer la economía de las familias y respaldar la educación básica.

El apoyo económico busca fortalecer la educación básica en Nava.

Cada alumno beneficiado recibe un apoyo de 2 mil 500 pesos, lo que representa una derrama económica cercana a los 8.5 millones de pesos en la comunidad, recurso que será utilizado principalmente para cubrir gastos escolares.

Cada estudiante beneficiado recibe 2,500 pesos para cubrir gastos escolares.

Entre los gastos contemplados se encuentran útiles escolares, uniformes y otros materiales necesarios para el próximo ciclo escolar, lo que permitirá aliviar la carga económica de los hogares navaenses.

La entrega de becas reunió a familias de diversos sectores en el municipio.

Durante la jornada de entrega se contó con la participación de familias de distintos sectores del municipio, en un proceso que concentró a un importante número de beneficiarios que acudieron a recibir el apoyo.