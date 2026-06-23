Contactanos
Coahuila

Jóvenes acuñenses conquistan podio en la Copa Durango 2026

Atletas de Ciudad Acuña destacaron en la Copa Durango 2026 al obtener tres posiciones en el podio durante la competencia celebrada en Gómez Palacio, Durango.

Por Angel Garcia - 23 junio, 2026 - 02:49 p.m.
Jóvenes acuñenses conquistan podio en la Copa Durango 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.- Jóvenes acuñenses destacaron en la Copa Durango 2026 al obtener tres posiciones en el podio durante la competencia celebrada en Gómez Palacio, Durango.

      Resultados sobresalientes en la competencia

      Los representantes de la Academia de Taekwondo Mana lograron resultados sobresalientes en el certamen. Elian Antonio Serrano Loera obtuvo el primer lugar de su categoría, mientras que Sofía Jordan Lezs y Mateo Carbajal Campuzano conquistaron el tercer lugar.

      Placeholder

      La consolidación de la Academia de Taekwondo Mana

      Con estos resultados, los atletas acuñenses mantienen un nivel competitivo destacado en eventos regionales y estatales. La Academia de Taekwondo Mana continúa consolidándose como una de las más competitivas en las distintas competencias en las que participa.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados