Jóvenes acuñenses conquistan podio en la Copa Durango 2026

Ciudad Acuña, Coahuila.- Jóvenes acuñenses destacaron en la Copa Durango 2026 al obtener tres posiciones en el podio durante la competencia celebrada en Gómez Palacio, Durango.

Resultados sobresalientes en la competencia

Los representantes de la Academia de Taekwondo Mana lograron resultados sobresalientes en el certamen. Elian Antonio Serrano Loera obtuvo el primer lugar de su categoría, mientras que Sofía Jordan Lezs y Mateo Carbajal Campuzano conquistaron el tercer lugar.

La consolidación de la Academia de Taekwondo Mana

Con estos resultados, los atletas acuñenses mantienen un nivel competitivo destacado en eventos regionales y estatales. La Academia de Taekwondo Mana continúa consolidándose como una de las más competitivas en las distintas competencias en las que participa.