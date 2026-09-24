Monclova: subasta de AHMSA genera incertidumbre

En medio de una alta expectativa por el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA), el proceso de subasta programado para la jornada de hoy mantiene en vilo al sector industrial y laboral, ante la falta de notificación formal por parte del síndico sobre la entrega de la garantía de seriedad por 56 millones de dólares requerida a los postores.

Especialistas jurídicos explicaron que la acreditación de dicha fianza ante el síndico es la condición indispensable para dar paso a las pujas activas. El requerimiento busca corroborar la solvencia económica de los interesados en asumir un pasivo corporativo que rebasa los mil millones de dólares, por lo que la omisión del depósito descalifica legalmente a los participantes.

Frente a versiones que señalan una posible adjudicación directa de activos a favor de acreedores como Cargill Financial o Banca Afirme en caso de declararse desierta la licitación, se precisó que estos no se encuentran dentro de los supuestos normativos del artículo 213 de la Ley de Concursos Mercantiles para tomar el control operativo.

Adicionalmente, se recordó que los derechos laborales de los trabajadores cuentan con preferencia de primer grado en la prelación de pagos sobre cualquier acreedor prendario o garantizado. De esta manera, cualquier esquema de enajenación o adjudicación deberá salvaguardar de forma prioritaria el cumplimiento del pasivo laboral.

Si bien el antecedente de suspensión de la primera subasta deja abierta la posibilidad de un nuevo diferimiento por parte de la juez, se mantiene la expectativa de que alguno de los seis postores precalificados concrete la garantía requerida durante el desarrollo de la audiencia.