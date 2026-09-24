Monclova recibirá más de 220 millones de pesos para infraestructura y servicios

En el marco de la presentación del programa estatal "En Equipo Aquí le Entramos", encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que Monclova contará con una inversión estatal de más de 220 millones de pesos para 2027, como resultado del trabajo coordinado entre ambos órdenes de gobierno.

Esta inversión contempla 23 millones de pesos para la rehabilitación del Parque Las Américas, acciones para fortalecer la recolección de basura y empleo temporal; 19 millones para techos estructurales en escuelas; 80 millones para infraestructura en cuatro preparatorias y 100 millones de pesos para recarpeteo y pavimentación.

El alcalde señaló que estos recursos se suman a los 80 millones de pesos que el gobierno del estado destinó a Monclova y que actualmente continúan en ejecución. De esta manera, la inversión estatal para el municipio alcanzará 302 MDP.

A estos recursos se suma el Plan de Inversión Prendamos Monclova, que contempla más de 420 millones de pesos para atender los cinco pilares de gobierno: seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales. Por lo que, en conjunto, la inversión estatal y municipal representa 722 millones de pesos para Monclova.

Carlos Villarreal Pérez destacó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez permite sumar esfuerzos y recursos para atender las necesidades de Monclova y dar continuidad a proyectos prioritarios para la ciudad.

"En Monclova tenemos claro que trabajando en equipo podemos hacer más. La suma de esfuerzos con el gobierno del estado nos permite seguir avanzando en obras y acciones que atienden las necesidades de nuestra ciudad y fortalecen nuestros cinco pilares de gobierno", señaló.

El alcalde reiteró que la inversión estatal anunciada se complementará con los recursos municipales para continuar atendiendo las necesidades de las colonias y generar mejores condiciones de infraestructura y servicios para las familias.

Con este anuncio, el gobierno municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado, sumando esfuerzos y recursos para seguir impulsando obras y acciones que atiendan las necesidades de las familias y permitan que Monclova siga avanzando.