Tristeza en Monclova por el fallecimiento de dos queridos maestros

El magisterio de Monclova perdió en cuestión de días a dos de sus queridos maestros de español, José Martín Hernández Guzmán y Modesto Mendoza Rojas, quienes durante años dedicaron su vida a la enseñanza y dejaron huella en generaciones de estudiantes.

Ambos docentes formaron parte de la trayectoria educativa de varias generaciones, particularmente de alumnos de la secundaria Profesor Carlos Espinosa Romero, donde compartieron conocimientos y experiencias como parte de su labor frente a grupo.

El fallecimiento de José Martín Hernández Guzmán fue conocido días atrás, mientras que este jueves se informó la muerte de Modesto Mendoza Rojas, provocando muestras de tristeza entre compañeros, familiares, amigos, alumnos y exalumnos.

Los dos profesores son recordados como parte de una generación de maestros cuya enseñanza iba más allá de las aulas, al acompañar las clases con consejos, disciplina, valores y aprendizajes que permanecieron en la memoria de sus estudiantes.

Con el paso de los años, muchos de quienes estuvieron en sus aulas se convirtieron en profesionistas, pero conservaron el recuerdo de los docentes que participaron en su formación.

A través de mensajes de condolencias, alumnos y exalumnos han expresado su cariño y reconocimiento hacia ambos maestros, al destacar la dedicación con la que ejercieron durante años su labor docente.

Para quienes recibieron sus clases, Hernández Guzmán y Mendoza Rojas no fueron solamente maestros de español, sino profesores cuyas enseñanzas trascendieron el tiempo y permanecieron entre quienes tuvieron la oportunidad de aprender de ellos.

Hasta el momento, no se han informado las causas de sus fallecimientos. Familiares y amigos han expresado sus condolencias a sus seres queridos y deseos de pronta resignación ante estas pérdidas para el magisterio de Monclova.