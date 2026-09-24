Inicia bacheo en Múzquiz: Manolo Jiménez Salinas impulsa mejoras

Múzquiz, Coah. - Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, dio inicio en el municipio de Múzquiz el Programa de Obras Sociales de Bacheo, una acción que tiene como objetivo mejorar las condiciones de las vialidades y atender las necesidades de las distintas comunidades.

El arranque de estos trabajos se llevó a cabo en Minas de Barroterán, donde la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez dio el banderazo de inicio a las cuadrillas que estarán realizando labores de bacheo y rehabilitación de calles.

Este programa de Obras Sociales, impulsado por el Gobierno del Estado, contempla acciones que permitirán avanzar en la atención de las vialidades del municipio, llevando mejoras a diferentes sectores y comunidades de Múzquiz.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para concretar obras y acciones que respondan a las necesidades de las familias muzquenses.

Los trabajos de bacheo continuarán en las distintas comunidades del municipio, así como en la cabecera municipal, mediante una inversión conjunta del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, con el propósito de atender de manera progresiva los sectores que requieren rehabilitación de sus vialidades.

La presidenta municipal refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para gestionar y concretar mayores recursos y más obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de las familias de Múzquiz.

Con el Programa de Obras Sociales, Estado y Municipio suman esfuerzos para mejorar las calles y vialidades y llevar acciones de beneficio a todos los rincones del municipio.