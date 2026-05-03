Ervey Valenzuela denuncia saqueo en AHMSA: preocupación entre trabajadores

Ex obrero de Altos Hornos de México, Ervey Valenzuela, lanzó una nueva denuncia pública sobre el presunto saqueo que estaría ocurriendo al interior de las instalaciones de la empresa, señalando que existen videos y fotografías que evidenciarían la desaparición de materiales y equipo.

De acuerdo con Valenzuela, tras hacerse públicas estas denuncias, personal técnico e ingenieros comenzaron recientemente a realizar inventarios dentro de la planta, algo que —aseguró— no se había hecho en los últimos tres años. Señaló que ahora se estaría cuestionando al área de seguridad sobre los faltantes detectados, particularmente al responsable Francisco Correa.

El ex trabajador sostuvo además que algunos sistemas de videovigilancia supuestamente se apagan en determinados horarios, lo que, dijo, genera sospechas entre la base obrera. Criticó también los recursos destinados a seguridad y supervisión sin que, se detectaran anomalías con anterioridad.

Respecto al sentir de los obreros, Valenzuela afirmó que existe creciente desesperación y decepción entre los trabajadores, quienes han buscado actuar por la vía legal con apoyo de abogados. Sin embargo, advirtió que algunos ya plantean tomar medidas más severas para impedir el ingreso de personal que, aseguran, sigue cobrando sin realizar labores efectivas dentro de la acerera.