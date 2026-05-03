Fortalece DIF a las mujeres

Monclova Coah.- Como parte del trabajo coordinado con el DIF Coahuila y en respaldo a los programas impulsados por el gobernador Manolo Jiménez, el DIF Monclova mantiene abiertas las inscripciones al programa "Mujeres al Siguiente Nivel", con el objetivo de impulsar el emprendimiento y fortalecer la independencia económica de las mujeres, para integrarse a los nuevos cursos que iniciarán el próximo 18 de mayo.

Esta iniciativa se desarrolla en coordinación con el Gobierno Municipal, sumando esfuerzos para ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo para las mujeres de Monclova.

Actualmente, más de 400 mujeres cursan la cuarta semana de formación en distintos centros comunitarios, entre ellos CASA MECED, Instancia de la Mujer, CEDIF Norte, CEDIF Sur y DIF Monclova, consolidando espacios de aprendizaje y crecimiento personal.

El programa ofrece cursos como repostería, postres fríos, resina UV, globos, gelish, depilación y diseño de ceja, así como pastelería, brindando herramientas prácticas para iniciar o fortalecer negocios propios. Las inscripciones continúan abiertas para integrarse al segundo mes de capacitación, por lo que las interesadas pueden acudir a su centro comunitario más cercano y elegir el curso de su preferencia.

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Al concluir su capacitación, las participantes reciben la Tarjeta Mujer al Siguiente Nivel, que les permite acceder a descuentos en establecimientos locales, fortaleciendo su economía y su vinculación con el comercio de la región. Tan solo en 2025, este programa benefició a más de 2 mil mujeres.

La presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, extendió la invitación a sumarse a este programa:

"Estos cursos representan una oportunidad real para aprender, emprender y salir adelante. Cuentan con el respaldo del alcalde Carlos Villarreal, quien ha impulsado iniciativas para fortalecer el desarrollo de las mujeres", señaló.

El DIF Monclova reitera su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno Municipal, el DIF Coahuila y la sociedad, para generar más oportunidades que contribuyan al desarrollo de las mujeres y sus familias.