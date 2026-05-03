Alarma en Melchor Múzquiz: incendio en vivienda desocupada moviliza a bomberos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada del domingo se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle General Elizardo Gutiérrez, entre Jesús Carranza y 5 de Febrero, del barrio La Piedra. De acuerdo con los primeros reportes, un varón habría provocado el siniestro, lo que generó alarma entre los vecinos del sector que colindan con la casa marcada con el número 707. Afortunadamente, al momento del incendio, el inmueble se encontraba desocupado, por lo que no se reportaron personas lesionadas; testigos de lo ocurrido, señalaron que es una fémina la que reside en el hogar, pero en ese momento no se encontraba. Las llamas alcanzaron gran intensidad y amenazaban con extenderse a domicilios cercanos, lo que obligó a una rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

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Acciones de la autoridad

Elementos del cuerpo de bomberos, bajo el mando de Valentín Elizalde Nieto, acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar el siniestro y proceder al enfriamiento total de la vivienda afectada, evitando así que se reavivaran las llamas.

Impacto en la comunidad

Vecinos del sector señalaron que la rápida respuesta de los bomberos fue clave para evitar una tragedia mayor, pues la zona es altamente poblada y el fuego pudo haber alcanzado otras casas. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas y circunstancias que motivaron a un masculino a provocar el incendio.