Activan campaña para fortalecer democracia

SABINAS, COAH.- Integrantes de las organizaciones Poder Ciudadano Mx x Mx y Consejo 25 iniciaron una campaña de concientización con el objetivo de promover la participación ciudadana en el proceso electoral que se llevará a cabo en el estado de Coahuila el próximo 7 de junio.

¿Cómo se desarrolla la campaña?

De acuerdo con Jesús Francisco García Sanmiguel, representante de Poder Ciudadano en Sabinas, esta iniciativa contempla la colocación de lonas en puntos estratégicos de diversas ciudades, entre ellas Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas (Nueva Rosita), Piedras Negras y Acuña, con el propósito de hacer un llamado a la población sobre la importancia de ejercer su derecho al voto.

Los organizadores destacaron que en este proceso electoral se renovarán los 16 distritos del Congreso local, por lo que subrayaron la relevancia de una participación informada por parte de la ciudadanía, a fin de contribuir en la toma de decisiones que impactan el rumbo del estado.

Importancia de la participación ciudadana

Asimismo, señalaron que, ante el contexto actual, resulta fundamental que la sociedad civil se mantenga activa y comprometida, promoviendo acciones que fortalezcan la vida democrática y fomenten la participación responsable de las y los coahuilenses.

Finalmente, los grupos ciudadanos reiteraron su compromiso de continuar impulsando este tipo de acciones hasta la jornada electoral, buscando generar conciencia y contribuir a la estabilidad y bienestar de las familias en la entidad.