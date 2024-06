Ahmsa está "tronada"

El tema de la falta de pago a los trabajadores de AHMSA no se resolverá hasta que lleguen nuevos inversionistas e inyecten capital a la empresa, hasta entonces no se tendrá ninguna respuesta, ya que la empresa "esta tronada", así indicó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático.

Ismael Leija Escalante, indicó que la manifestación y el bloqueo que se dio el día de ayer de la carretera federal número 57, es resultado de la desesperación que existe por parte de los trabajadores.

Señaló que entiende la desesperación que viven los trabajadores, así como los ex obreros que exigen el pago de sus finiquitos, luego de una vida dentro de la fuente laboral y que por ley les corresponde.

Sin embargo mencionó que el tema de la empresa y de los pagos, ya no está en manos de ninguna autoridad, ni el Gobierno del Estado, ni el Gobierno Federal, sino en manos del Juez Segundo del Concurso Mercantil, y sobre todo de los inversionistas que se requieren para echar a andar la empresa.

Indicó que AHMSA está en un concurso mercantil y está a un paso de irse a la quiebra y difícilmente el Gobierno Federal va a querer pagar lo que debe la empresa a los obreros y tomar el control de la acerera, además de que no está en condiciones para ello, de acuerdo a lo que informa la representante de la Secretaría de Hacienda..

"Aquí lo digo y me duele decirlo y que me disculpe la gente por ser tan realista y tan duro, aquí no se va a arreglar lo de nuestros pagos, lo de las liquidaciones de los compañeros que están pendientes, hasta que no venga una inyección de capital, hasta que no venga alguien a tomar esa empresa, esa empresa está tronada", indicó.