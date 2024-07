Lamenta Paredes Proceder de los líderes del PAN.

SALTILLO, COAH.- En un contundente llamado a la renovación, el Diputado Local Alfredo Paredes aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra "secuestrado" y necesita urgentemente un cambio en su dirigencia nacional.

Paredes también opinó sobre la líder estatal del partido, Elisa Maldonado, por su falta de carácter para mantener la alianza con el PRI y el PRD en Coahuila.

"Es necesario un cambio de dirigente nacional, es decir, a Marko Cortés y a la líder estatal, Elisa Maldonado, le faltó carácter para mantener la alianza con el PRI y el PRD, de lo contrario las cosas en las votaciones hubieran sido diferentes", afirmó Paredes.

El diputado señaló que con las elecciones nacionales del PAN a la vista, ya se empiezan a ver situaciones interesantes y se ha nombrado una comisión con la esperanza de que el PAN tome las mejores decisiones democráticamente.

"Lo que toca es que se quite a la dirigencia actual y se ponga una abierta que escuche a los ciudadanos, que dé apertura a los nuevos militantes y abra el partido a la gente", expresó.

Paredes lamentó que el padrón de militantes en Coahuila no haya aumentado en los últimos años, manteniéndose alrededor de los 2 mil 500 miembros.

"Hay familiares de miembros activos que han querido ingresar y, desgraciadamente, no se puede. Yo me hice miembro activo en la Ciudad de México porque no pude cuando era alcalde de Monclova. Son circunstancias que pasan y eso nos ha orillado a lo que hoy tenemos en Coahuila y en el país", explicó.

El diputado dejó claro que no está levantando la mano para postularse, pero sí está dispuesto a apoyar a cualquier persona que quiera abrir el partido en el estado y darle la oportunidad a los jóvenes y mujeres que han estado insistiendo en afiliarse y por diversas razones no han podido: "Hay muy buenos perfiles", aseguró.

De igual manera, Paredes subrayó la importancia de devolver la democracia al partido, criticando la falta de votaciones internas para elegir a los candidatos a regidores.

"Por eso el partido ha estado secuestrado en todo el país. Si llega una persona que abra el partido a los nuevos ciudadanos para que no sean los mismos de siempre, esa es la única forma y alternativa para mejorar", concluyó.