Extorsión digital afecta a joven de Monclova: alerta sobre montadeudas

MONCLOVA, COAHUILA. – Bajo el anonimato, una joven monclovense, hija de un trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), decidió alzar la voz para advertir sobre el esquema de extorsión que la ha llevado al borde de la desesperación. La historia comenzó con la intención de apoyar a sus padres ante la falta de ingresos en el hogar y el deseo de continuar con sus estudios profesionales. Lo que inició como un préstamo aparentemente inofensivo en plataformas conocidas, escaló rápidamente hacia aplicaciones ilegales tras la imposibilidad de cubrir los pagos en diciembre. "Descargué aplicaciones donde te enlazan a otras; te prestan montos pequeños, pero terminas pagando el doble o el triple. Te dan una semana de plazo, pero al tercer día ya te están amenazando", relata la afectada.

La joven denunció que estas organizaciones criminales no solo utilizan intereses impagables, sino que recurren al terrorismo digital. Al acceder a la lista de contactos y galería de fotos del usuario, los cobradores editan fotografías de la víctima de manera ofensiva y las difunden vía WhatsApp a amigos y familiares, una práctica conocida como "boletineo". Este acoso sistemático ha provocado una severa crisis emocional en la víctima: "Estoy pasando por una depresión horrible, he pensado en el suicidio por esta situación tan vergonzosa. No sé qué hacer", confesó en un mensaje que busca evitar que otros ciudadanos caigan en el mismo engaño.

A pesar de la precaria situación económica que atraviesa Monclova, la joven exhortó a la población a no descargar estas aplicaciones bajo ninguna circunstancia. El llamado es claro: ningún préstamo vale la tranquilidad personal ni la vida. Autoridades de la Policía Cibernética han reiterado en diversas ocasiones que este tipo de cobranza es ilegal y que, al ser aplicaciones no reguladas, la recomendación es bloquear los números, advertir a los contactos sobre el hackeo de información y no realizar más depósitos, ya que la deuda nunca se extingue bajo sus métodos de extorsión.

