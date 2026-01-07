Jueza otorga 30 días más al síndico de AHMSA para definir bases de la subasta

El Juzgado Federal que conoce del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) autorizó una prórroga de 30 días naturales al síndico responsable del procedimiento de enajenación de bienes, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del proceso de subasta y brindar certeza jurídica a las partes involucradas.

De acuerdo con el resolutivo, la prórroga fue solicitada expresamente por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, en su calidad de encargado de instrumentar la enajenación de los bienes de las empresas concursadas, y fue concedida con fundamento en los artículos 1, 7, 205 y 206 de la Ley de Concursos Mercantiles. El nuevo plazo comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo judicial.

Acciones del síndico en el proceso de subasta

En el mismo proveído, el órgano jurisdiccional requirió al síndico para que, en un término de tres días legales, presente el calendario actualizado en el que se precise la fecha para la publicación de la convocatoria de subasta, así como la modificación de los plazos subsecuentes, tomando en cuenta la prórroga autorizada. El juez advirtió que se mantienen vigentes los apercibimientos decretados en el auto del pasado 2 de enero de 2026.

Asimismo, como parte de las medidas para fortalecer los principios de celeridad, publicidad, trascendencia y seguridad jurídica, se ordenó girar oficio a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para que, en un plazo de 15 días naturales, emita la opinión que le fue solicitada previamente dentro del procedimiento.

Contexto de la decisión judicial

Finalmente, el juzgado requirió nuevamente al síndico para que, dentro del plazo de la prórroga concedida, exhiba ante la autoridad judicial las bases que regularán la subasta de los bienes de las empresas, documento clave para avanzar en una de las etapas más relevantes del concurso mercantil de AHMSA.

La decisión judicial se da en un contexto de alta expectativa entre acreedores, ex trabajadores y la región Centro de Coahuila, ante la urgencia de que el proceso de subasta avance de manera ordenada y transparente, luego de años de incertidumbre económica derivada de la crisis de la acerera.