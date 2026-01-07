Accidente en Saltillo: autobús colisiona con tráiler en bulevar Isidro López Zertuche

SALTILLO, Coahuila.-La tranquilidad del bulevar Isidro López Zertuche se vio interrumpida alrededor de las 8:00 horas de este miércoles cuando una unidad de transporte público urbano impactó de frente contra un tráiler que se encontraba detenido, provocando lesiones a varios pasajeros y generando caos vial en la zona.

Según testimonios recopilados en el lugar, usuarios del transporte afirmaron que el chofer estaba manipulando su teléfono móvil momentos antes de la colisión, ya sea contestando o enviando mensajes, lo que pudo disminuir su atención y provocar que no frenara a tiempo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron justo frente a la calle Irlanda, cuando el autobús de la ruta Arteaga–Saltillo–Ramos Arizpe se estrelló contra la parte trasera del camión de carga pesado estacionado sobre la vialidad principal.

Este impacto obligó a la rápida intervención de paramédicos de la Cruz Roja y de cuerpos policiales.

El operador del transporte público, identificado como Miguel Ángel M. R., de 41 años, fue asegurado por las autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

Testimonios y versiones

El conductor, por su parte, aseguró que una maniobra para evitar un objeto en la cinta asfáltica provocó que perdiera el control, versión que será contrastada con las declaraciones de los pasajeros y peritajes oficiales.

Los nueve lesionados recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un hospital para una evaluación más especializada. Entre ellos hay personas de distintas edades, desde jóvenes adultos hasta adultos mayores.

Respuesta de las autoridades

Además de la atención médica, al sitio acudieron representantes de la aseguradora del autobús y del concesionario para coordinar el apoyo a quienes resultaron afectados por el percance.